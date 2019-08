Lima 2019: Cierre en calles de Miraflores para los domingos 4 y 11 de agosto por marcha atlética

La marcha atlética es una de las disciplinas de los Juegos Panamericanos Lima 2019 que necesitará de espacio abierto en Miraflores. Esta vez la peruana Kimberley García tendrá la oportunidad para brillar.

Esta vez el cierre se dará los domingos 4 y 11 de agosto en las modalidades de 20 y 50 kilómetros, respectivamente. La ruta abarcará, sobre todo, la avenida Larco.

Según la Policía Nacional del Perú, el cierre de las calles se dará desde las 00:00 horas hasta las 3 de la tarde en ambos días.

Las calles que estarán cerradas serán: la avenida José Larco desde el Óvalo de Miraflores hasta Tarata, la avenida Diagonal desde el óvalo de Miraflores hasta la calle Schell, luego Bellavista, Mártir José Olaya, Schell y la avenida Pardo desde la calle Bellavista.

Del mismo modo, el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 recomienda a los espectadores no tirar objetos a la pista de competencia, no echar agua a los atletas, no interferir en el circuito, no llevar mascotas y respetar el cierre las vías.