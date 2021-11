Este domingo 21 de noviembre no se aplicará la restricción de uso de vehículos particulares para Lima y Callao; es decir, estará permitida la salida de autos. Asimismo, el transporte público en ambas jurisdicciones también funcionará con normalidad, en el contexto de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En ese sentido, el toque de queda (inmovilización social obligatoria) en Lima y Callao se iniciará a la 2 a.m. y culminará a las 4 a.m. No obstante, este fin de semana se brindará facilidades para la movilización durante la madrugada de las personas que tienen programadas la aplicación de dosis de vacunas contra el COVID-19.

Recordemos que el gobierno del presidente Pedro Castillo actualizó las medidas de restricción ante una eventual tercera ola del COVID-19. Según el Decreto Supremo N° 168-2021-PCM, estas aplican hasta este domingo 28 de noviembre.

Lima Metropolitana y Callao se encuentran en nivel moderado de alerta sanitaria.

Nuevas medidas

Desde el 15 de diciembre se exigirá a los mayores de 18 años presentar su carné físico o virtual que acredite haber completado su vacunación contra el COVID-19 para ingresar a espacios cerrados.

Asimismo, los choferes y cobradores de todo servicio de transporte público, así como los conductores que brindan servicios de delivery, podrán laborar solo si acreditan su dosis completa de vacunación.

De igual forma, las empresas podrán operar de manera presencial solo si todos sus trabajadores acreditan su vacunación completa contra el coronavirus. La medida también rige desde el 15 de diciembre próximo.

Desde este lunes 15 de noviembre, las personas de 45 años a más solo podrán abordar los buses interprovinciales, si cuentan con las dos dosis de vacuna. Bajo contexto, surge la siguiente interrogante: ¿cómo un ciudadano puede acreditar que cuenta con la inmunización completa contra el COVID-19? Aquí te lo contamos.

