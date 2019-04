Docente de guardería abandonada a niño en medio de la lluvia (VIDEO)

En medio de la lluvia de la ciudad de Paraná, Argentina un niño de una guardería es abandonado durante 2 horas como señala un video que circula en Facebook.

Según Crónica, un albañil que trabaja en una casa de los vecinos indica que el pequeño estaba cerca de dos horas y media sin recibir atención. Además, corría el riesgo que se caiga de la silla.

Señala también que desde hace dos semanas los llantos de diferentes niños se escuchan y es así que decidieron llamar a la policía.

Viviana Barzola es la responsable del jardín materno infantil Travesuras de la provincia de Entre Ríos y señaló que dejó entrar a los agentes del orden para su inspección.

“El video me lo mostró la Policía. Yo los dejé entrar, no tengo nada para ocultar. Vieron el lugar. Es su trabajo, pero me perjudicaron, porque no es así como salió en el video”, declaró la responsable a Nueve Litoral.

"Era la hora del almuerzo, lo sentaron en la silla. Estaba acompañado, no solo. Fueron, a lo sumo, dos minutos”, señaló la directora que desmintió el maltrato infantil.





