Lorena Álvarez se desmaya al escuchar condena de un año de prisión contra Juan Mendoza por difamación

Hace casi dos años, la periodista Lorena Álvarez hizo formal dos denuncias contra su expareja, Juan Mendoza. La primera fue por el delito de difamación y la segunda, por violencia.

Finalmente, se leyó la sentencia de la primera delación el cual favoreció a la conductora de TV, ya que el 16 Juzgado Penal de Lima condenó a un año de prisión al economista Juan Mendoza Pérez.

"Lo condenaron, por fin condenaron. No me importa que sea un año por difamación agravada ni los 15 mil soles. Es culpable. Después de casi dos años la justicia me da la razón. Es culpable de decir que mi denuncia por violencia fue parte de un complot político. No lo fue", escribió Álvarez en Twitter.

Se desmayó

A pesar de que la sentencia falló a su favor, Lorena Álvarez se descompensó luego de la audiencia. "Ahorita me encuentro en la clínica, me desmayé acabada la audiencia y tuvieron que trasladarme en ambulancia. Estoy en emergencia. Sufro de estrés posttraumático y trastorno de ansiedad por lo vivido. Estoy medicada hace meses. Me chocó la lectura", contó.

"A pesar que estoy en la clínica, no me siento una víctima. Soy la heroína de mi historia. Me rescaté sola. A todas las mujeres, no se rindan. No dejen que este sistema machista gane la batalla. Duele pero cada sentencia judicial favorable ayuda a la próxima", agregó.

Sin embargo, eso no quedaría ahí, debido a que la segunda denuncia por maltrato que, le interpuso al economista aún no ha llegado a un juicio. "Sigo esperando que el Poder Judicial me dé fecha para mi juicio por violencia, pero no me voy a rendir. No importa cuántos veces me revictimice ni cuántos ataquen me den. No me voy a rendir. Hoy ganamos todas las mujeres", sostuvo Lorena Álvarez.

Como se sabe, Lorena Álvarez (33) denunció a su expareja Juan Mendoza de haberla golpeado, escupido e intentado ahorcarla. La periodista de Latina hizo formal la acusación el pasado 22 de septiembre del 2017.