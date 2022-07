Médicos especialistas del Hospital III Iquitos de la Red Asistencial Loreto del Seguro Social de Salud (Essalud) extirparon un tumor de 24 kilos a un padre de familia, de 55 años, que acudió al nosocomio tras presentar un fuerte dolor en el abdomen y dificultades para realizar sus actividades normalmente.

El paciente Hernán Amacenas Padilla, natural de Requena, comentó que en mayo del 2019, luego de participar en un campeonato de fútbol, sufrió un golpe abdominal, el cual descuidó. Sin embargo, con el transcurso de los meses, ese dolor se intensificó, presentando fiebres altas y problemas para respirar.

Esto lo llevó a acudir al centro Asistencial de Essalud de Requena, donde se tomó la opción de referirlo a Iquitos. Es ahí, donde los especialistas le realizaron diversos exámenes, detectándole un gran tumor que comprometía los vasos sanguíneos y el sistema digestivo (intestino delgado).

El doctor Christian Anthony Nizama Barrientos, cirujano del Hospital III Iquitos, explicó que el caso era poco frecuente en Loreto y que tras conocerse el diagnóstico, Hernán Amacenas fue intervenido de manera inmediata ya que peligraba su vida con esta neoplasia.

“ El procedimiento fue de alto riesgo considerando que se extirpó con éxito un tumor retroperitoneal gigante de 24 kilos. Logramos operar de manera temprana y gracias a todo ello, nuestro paciente se viene recuperando y se encuentra fuera de peligro” , señaló Nizama Barrientos.

Hernán Amacenas Padilla, padre de 4 hijos y con 34 años de matrimonio, agradeció a los profesionales a cargo de su operación. “Gracias a los médicos de Essalud en Requena que me refirieron a Iquitos logrando ser operado por los especialistas. Muchas gracias a ellos que me salvaron la vida al extirparme este tumor. Me han devuelto la esperanza de vivir, es un nuevo inicio para mi vida y dentro de poco regresaré a mi hogar en Requena ”, indicó emocionado el paciente.

El gerente de la Red Asistencial Loreto de Essalud, Guillermo Angulo Arévalo, ratificó su compromiso en seguir trabajando en beneficio de todos los asegurados de la región. Además, subrayó que la red cuenta con la infraestructura y los profesionales para abordar este tipo de emergencias.

“Casos de esta naturaleza demuestran que tenemos las capacidades y el profesionalismo para abordar emergencias y salvar vidas en la región. Este caso en particular era de vida o muerte y se logró”, finalizó.

