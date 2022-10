Decenas de jabas de huevos valorizadas en más de S/300 mil fueron robados de un camión el pasado jueves 27 de octubre. Los 13 integrantes de “Los Hueveros del Cono Sur” tenían en mente vender la mercadería en distintos mercados de la capital.

“Tenemos conocimiento que, en el Asentamiento Humano Quebrado Horizonte, sector Las Brisas, en el distrito de Villa El Salvador, se estaba descargando productos perecibles, al parecer robados. Es así que se montó un operativo, nos constituimos al lugar, logrando ubicar este producto”, detalló el Comandante Goya, jefe de la Depincri de Villa María del Triunfo, a América Noticias.

De acuerdo al matinal, los delincuentes aprovecharon que el conductor se había detenido en la Panamericana Sur (altura de Conchan) para recibir el producto para asaltarlo. “Yo paro a recoger dos estibas. Me encañonan, me hacen manejar un kilómetro y luego me botan”, indicó el agraviado.

Después de perpetrar el atraco, los hampones se dirigieron a una vivienda cercana para descargar las jabas de huevo. Fue en ese momento que agentes de la Depincri de VMT los intervinieron.

“ Se logró recuperar 221 paquetes de huevo que estaba en el frontis del domicilio y 200 paquetes de huevo en el interior”, indicó el Comandante Goya

Según el citado medio, todos los intervenidos cuentan con antecedentes policiales por robo agravado. Ellos fueron conducidos a la Fiscalía de Villa María del Triunfo para las investigaciones del caso.

