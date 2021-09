Una pareja de esposos fueron asaltados por dos delincuentes en la calle Los Laureles, en Los Olivos , luego de regresar del aeropuerto con su camioneta. Uno de los malhechores intentó llevarse el moderno vehículo, sin embargo, no lo consiguió debido a que no pudo manejarlo.

“Nosotros regresábamos del aeropuerto después de dejar a mi hermana que se iba a de viaje. Vengo, me estaciono rápidamente, me cuadro, vemos un auto que nos pasa y da la vuelta en U y retrocede y le digo a mi señora ‘Uy, este taxi me parece raro’. Y ella, como yo estaba estacionando, apagando el carro, es la que se da cuenta que estaban enmascarados y me dice ‘son rateros’”, detalló a América Noticias, Elías Salas, dueño de la camioneta.

Como se aprecia en las cámaras de seguridad, al promediar las 10:30 p.m. el hombre llega junto a su esposa y su hija de tan solo 1 año a su vivienda. Se estaciona al exterior de su casa cuando un taxi color negro aparece. En ese momento, descienden dos encapuchados.

Uno de ellos golpea la luna de la camioneta y amenaza al piloto que no tiene más alternativa que abrirle la puerta. Mientras la mujer desciende del carro y se pone a buen recaudo. Luego de bajar a sus víctimas, uno de los malhechores sube al vehículo mientras que el otro se monta en el taxi negro para emprender la huida.

Sin embargo, el delincuente que intenta llevarse la camioneta no puede debido a que desconoce cómo maniobrarla. “Viene con la camioneta hasta aquí para dar retroceso. Al momento de querer dar el retroceso no pudo porque tiene que hacer una maniobra que tienen los carros modernos. Según él, al dar su retroceso se iba hacia adelante y ahí es donde yo empiezo a gritar que nos estaban robando”, contó el agraviado.

“El asaltante se sale del carro llevando mi celular y se va con su cómplice que estaba en la reja”, añadió.

De acuerdo a Salas, los sujetos lo habrían seguido desde el aeropuerto. En tanto, su esposa denunció que la Policía no quiso recibir su denuncia debido a que no se concretó el atraco. “Lo que nos dijo la policía es que como no se habían llevado la camioneta no podíamos poner la denuncia”, señaló.

