La ciudadana Elita López denunció que, tras sufrir el robo de su teléfono celular, el delincuente aprovechó para engañar a sus familiares, amistades, clientes y hasta proveedores para solicitarles dinero a manera de préstamo. Hay 10 personas que realizaron el depósito quienes exigen a la agraviada la devolución de su dinero.

Un video difundido por América Noticias se muestra cuando la mujer ingresa a la botica, ubicada en Los Olivos, donde labora y deja sus pertenencias en una de las sillas. De pronto, un ladrón ingresa al establecimiento y le arrebata su celular tras un forcejeo.

“ Le empiezan a escribir a mi hermano como a las 11 de la noche pidiéndole dinero, pero como él ya sabía del robo mi hermano no hizo nada y le siguió la corriente ”, contó Elita López.

Sin embargo, al día siguiente del robo, el malhechor continuó realizando conversaciones con los contactos de López que tenía guardados en su celular. Para ello, utilizaba la red social WhatsApp, y las conversaciones mostradas por el matinal se muestra que solicitaban depósito a través de la app Yape o transferencias bancarias.

Una de las conversaciones entre el delincuente que se hizo pasar por la agraviada para obtener depósito de dinero de un contacto del celular robado. (Captura: América Noticias)

“ Como el resto de mis contactos no sabía como mis tíos, primos, amigos, clientes y proveedores de la botica. Ellos no sabían, y ellos han hecho los depósitos. Uno ha depositado S/150, otro S/100, otro Yape de S/150 y otro Yape de S/100. Mi proveedor es quien hizo el depósito más fuerte de S/400 ″, agregó la agraviada.

El dinero recaudado fue depositado en la cuenta de Fabio Leao Rivadeneyra Segura. Este sujeto, según el matinal, fue capturado el pasado 5 de febrero junto a otros cinco cómplices durante el intento de robo a un grifo situado en Puente Piedra.

El Poder Judicial dictó seis meses de prisión preventiva contra Rivadeneyra Segura, pero según el noticiero no se concretó pues sigue en libertad y delinquiendo.

“ Pido a las personas que han hecho el depósito pienses que yo no estoy lucrando con esa plata porque no estoy lucrando con esa plata. Mi celular me han robado y los delincuentes han pedido ese dinero ”, señaló Elita.

VIDEO RECOMENDADO

Hombre muere acuchillado al resistirse al robo de sus pertenencias https://www.americatv.com.pe/