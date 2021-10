Ana y Milagros de la Brigada Animalista Perú, contaron a OJO sobre la terrible situación que viven los perritos con y sin dueño en la urbanización Pro de Los Olivos. Ambas rescatistas denunciaron que los animalistas son abusados sexualmente por gente de mal vivir que merodea en los alrededores de la ribera del río Chillón.

“Los vecinos nos dicen que esta práctica es muy común en la zona. Hasta la semana pasada nos dijeron que había dos casos más aparte del que registramos y difundimos en el Instagram. Esto está ocurriendo en Pro, en los alrededores del río Chillón. Nos contaron que los perritos tenían dueños, pero que tenían miedo a represalias porque en la zona hay gente mal de vivir que se presume que son los que hacen estos actos. Por eso no denuncian. También nos dijeron que en el lugar había perritos callejeros, pero que ya no estaban”, expresó Ana, muy preocupada por su extraña desaparición.

En tanto, Milagros, indicó que espera encontrar a un perrito llamado Valentino, el primer caso de abuso registrado por las rescatistas. Este animalito fue visto por ellas con sus genitales ensangrentados el último 6 de octubre. En esa ocasión no pudieron llevarlo al veterinario, por lo que unos días después regresaron por él, pero ya no lo encontraron. Desde entonces lo buscan por los alrededores arriesgándose a que les pase algo.

“Los policías me dijeron que puedo hacer la denuncia siempre y cuando tenga el certificado del veterinario y a Valentino, pero mientras no lo encuentre no puedo hacer nada. En toda esa ruta del río Chillón llegamos a encontrar personas drogándose y escondiéndose en los arbustos. Trabajadores de la Municipalidad de Los Olivos nos dijeron que tengamos cuidado cuando estemos por la zona”, contó Milagros.

Contó que durante la búsqueda de Valentino encontraron restos de perros muertos en los alrededores del río. Sostuvo que los serenos de Los Olivos les informaron que patrullarán más por la zona para evitar todos estos abusos.