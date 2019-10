La política aprista y excongresista, Luciana León, salió esta noche al frente luego de la grave acusación que se hiciera en su contra. Ella brindó declaraciones luego de que se culminara el allanamiento en su casa.

Luciana León sí confirmó conocer a Peña Quispe pero negó que eso signifique que sea parte de una red criminal.

“He tomado conocimiento de esta denuncia que se está haciendo, donde supuestamente, por dichos de terceros, se me estaría sindicando en una red criminal”, señaló.

Luciana León habló con la prensa durante breves minutos para aclarar que va a colaborar con las investigaciones y asegura que no es la primera vez que la acusan así.

“Rechazo, niego de que sea parte de una red o conocer el teje y maneje de esta red. El día de hoy he tomado conocimiento del tema cuando ha venido la Fiscalía al hacer el allanamiento de mi domicilio, como política sé que se tiene que dar. No tengo nada que esconder, es mi voluntad aclarar esto, no es la primera vez, siempre he salido con la verdad y ahora lo voy a hacer de la misma manera”, precisó.

[EN VIVO] Luciana León niega ser parte de una red criminal ►https://t.co/WAgcNzGC9I #NPortada pic.twitter.com/yOyxuKf0se — Canal N (@canalN_) October 23, 2019