Luis Castañeda Lossio evita hablar sobre situación legal de Susana Villarán

El exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, prefirió no opinar sobre la situación legal que afronta la exburgomaestre capitalina, Susana Villarán.

Castañeda indicó que no le parece bien hablar sobre Villarán, pues sería aprovecharse de que está "en un problema".

A su ingreso al Congreso para asistir a la Comisión de Defensa del Consumidor, Luis Castañeda Lossio dijo: “No me parece bien hablar de la señora Susana Villarán, ella está en un problema y no voy a aprovecharme de eso. No quisiera decir nada más al respecto”.

Como es de conocimiento, a Susana Villarán se le dictó 18 meses de prisión preventiva como parte de la investigación por la recepción de aportes ilegales de las empresas Odebrecht y OAS por US$10 millones para la campaña del No a la revocatoria el 2013 y su campaña de reeleección el 2014.

HAY MÁS...