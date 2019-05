Luis Castañeda reaparece y dice que "no es delito" que el sector privado financie campañas│VIDEO

El exalcalde Lima Luis Castañeda Lossio reapareció para responder por el supuesto soborno de 100 mil dólares que habría recibido para su campaña del año 2014, según relató Leo Pinheiro, exdirector de la empresa brasileña OAS.

El líder de Solidaridad Nacional negó haber recibido sobornos y aseguró que “nunca" se reunió con Pinheiro en su casa. "Así de simple. No, no [ha existido tal] reunión para hablar sobre aportaciones”, subrayó.

"Que los televidentes me digan si han encontrado una campaña que no haya sido financiada por privados. Que hayan correspondido a una suerte de pre soborno, eso no, allí soy contundente (niego sobornos) total y absolutamente, nadie puede decir que a mi me han sobornado alguna vez", dijo a Willax.

Leo Pinheiro fue interrogado en Brasil por los fiscales Germán Juárez y Carlos Puma, quienes volverán a interrogarlo el próximo 11 y 12 de junio.

"Aportes de privados, no es delito"

De otro lado, comentó que "es difícil" que los candidatos políticos estén al día con los aportes que reciben durante todo el proceso electoral. En ese sentido, enfatizó que todas las campañas son financiadas por el sector privado y que eso "no es delito".

"Nosotros nos hemos comportado conforme a ley, las campañas si no la financian el sector privado, ¿quién lo hace? el sector público, (pero) el sector público no puede financiar campañas...No es delito, sino dígame ustedes, entonces quién ha financiado el resto de campañas, ¿de qué estamos hablando?", sostuvo.

