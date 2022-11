Maicol David Arana Chuco, un joven de 18 años, está desaparecido desde el domingo 20 de noviembre. Sus padres aseguran que él salió de su casa ubicada en el asentamiento humano El Paraíso de Cajamarquilla, en Lurigancho-Chosica, con dirección al Fuerte Rafael Hoyos Rubio, en el Rímac, para prestar servicio militar.

“A partir de las 6:30 p.m. se comunica (conmigo) su subteniente -que es el joven Linares- y me dice que mi hijo no había llegado”, detalló Hugo Arana, padre del desaparecido, a América Noticias.

Por su parte, Nérida Chuco, madre del joven de 18 años, señala que algunos compañeros lo vieron cerca de Caquetá. “Como a las 6 de la tarde lo han visto cerca a la puerta, (pero no lo han visto ingresar al cuartel)”.

Según sus familiares, en el Fuerte Rafael Hoyos Rubio les aseguraron que Maicol nunca llegó. Desde su desaparición, no han dejado de llamarlo.

“Yo no sabía que tenía dos números, yo tenía un numero de él. Su subteniente me dice que tenía dos números, los dos timbran, a veces me bloquean o no me contestan”, señaló su padre.

De acuerdo al citado medio, desde hace cinco meses aproximadamente Maicol David Arana se la pasaba de su casa al cuartel y viceversa. Sus padres temen lo peor y solicitan que su búsqueda se intensifique.