Son más de 50 ex trabajadores de la organización MAB Perú que denuncian haber recibido maltratos verbales y violencia psicológica por parte de la directora Macarena Arribas Berckemeyer. Con evidencias sólidas como capturas de pantalla y audios, el grupo ha expuesto en redes sociales el verdadero rostro de su antigua empleadora quien hasta el momento no se ha reunido con ellos y únicamente emitió unas disculpas por redes sociales donde pedía perdón a todas ‘las personas que se habían sentido ofendidas’ por su accionar.

“Ya pasaron casi dos semanas desde que publicamos los primeros testimonios y aún no ha habido ninguna clase de pronunciamiento por parte de MAB Perú. Ningún compromiso por investigar los hechos aquí denunciados. Ninguna acción concreta en relación a su líder Macarena Arribas Berckemeyer. ¿Están esperando que la gente se olvide para seguir como si nada?”, es lo que se puede leer en la publicación más reciente de la página de Instagram en la que se han publicado hasta 64 testimonios de personas que aseguran haber recibido maltratos por parte de ‘Maca’, como se hace llamar en la página oficial de MAB.

A pesar de que la página oficial de la empresa de asesorías online se promociona en redes transmitiendo su misión de “girar la educación a una más humana, creativa y emocional”, los trabajadores y ex tutores denuncian que más allá del maltrato a colaboradores, tampoco le prestaba verdadera atención a las necesidades de los alumnos. En el testimonio #57 de @laverdad_sobre_mab se expone el caso de una colaboradora a la que le pidieron enseñarle a un niño a leer en un mes para que entrara a primer grado. La ex trabajadora denunció que nunca se le instruyó para apoyar al pequeño y que al conversar con su alumno, este le reveló que su papá lo golpeaba por trabarse al leer. Al reportar esto al área administrativa de MAB, le pidieron a la colaboradora omitir esa información en su reporte a pesar de que dicho problema influía negativamente en el aprendizaje del niño.

En los vergonzosos audios y capturas que se filtraron de los chats de MAB, se muestra el comportamiento hostil de Macarena quien constantemente menosprecia el trabajo de sus trabajadores, incluso diciendo en un punto “ya me cansé, que escuche que he dicho que es una mi*rda lo que me ha dado”. Además, dentro de la página de denuncias en Instagram también se puede apreciar cómo en algunos viajes que hacían al interior del país, Almudena Arribas, hermana de ‘Maca’ se burla de la situación de extrema pobreza que viven las comunidades aisladas en la sierra de nuestro país diciendo en tono burlón: “Pero solamente hay un water para todo el pueblo, creo (risas de fondo)”. ¿Qué opinas al respecto?

