Madre que fue abusada sexualmente por su propio hijo: "Que lo maten o que se muera" (VIDEO)

Una mujer de 41 años llamada Patricia Ortega fue abusada sexualmente por su propio hijo de 22 años. La ahorcó y la violentó en la casa que compartían en Salta, Argentina. Fue entrevistada por "Que pasa Salta".

"Yo vengo luchando desde que él tiene 7 años", reveló la madre quien desde dicha edad su hijo padece de esquizofrenia psicótica.

Además, confesó que era adicto a las drogas desde los 10 años, el propio padre fue quien le suministró una dosis. Cada vez se hizo más violento sobretodo con las mujeres.

Cuando los doctores le habían diagnosticado la enfermedad fue a los 17 años. "El vino, me atacó a mi y después se fue porque él estaba perdido", explicó sobre el día que la abusó sexualmente.

(FOTO) Patricia Ortega

"Me ahorcó con los brazos. Si no me desmayaba, me iba a morir", añadió. Patricia Ortega asegura que en ese momento no era su hijo por sus ojos. "Mamá, qué hay para comer", le preguntó frescamente el muchacho que ya había cumplido 18 años al regresar a la medianoche el mismo día que la abusó.

"Yo pedí ayuda para que lo internen en el hospital Ragone, nunca lo quisieron internar. Tuve siete órdenes judiciales para que lo internen y cuando lo hicieron, lo pusieron con chicas menores. Yo lo retiré porque lo metieron con chicas menores, yo le dije al médico que mi hijo ataca mujeres menores y lo meten con jovencitas", contó.

Finalmente, lo sacó de dicho hospital, pero no le abrieron las puertas en otro centro de salud. Sumado a ello, su familia está enojada porque el caso se hizo público y la culpan de no poder hacerse caso de su propio hijo.

El hombre tiene antecedentes policiales por homicidio en grado de tentativa y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Sin embargo, no hay ninguna orden judicial para que lo encarcelen o lo internen en un sanatorio mental.

