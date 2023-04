Cinthya Machare, madre de Katherine Gómez, se pronunció este miércoles por la captura en Colombia de Sergio Tarache, ciudadano venezolano que roció y prendió fuego a la joven el pasado 18 de marzo cerca a la Plaza 2 de Mayo, en el Cercado de Lima.

“Estoy en pie de lucha, me voy a mantener de pie así tenga el corazón destrozado, voy a seguir en pie de lucha por justica, por Katherine. Y una vez lo dije, el nombre de mi hija va a ser símbolo de justicia, yo voy a hacer justicia por Katherine y voy a luchar hasta que le den cadena perpetua a ese hombre”, aseguró Machare en diálogo con la prensa.

Además, aseguró que para ella lo más importante ahora es que extraditen a Sergio Tarache de Colombia a Perú a fin que cumpla sus seis meses de prisión preventiva mientras es procesado por el asesinato de su hija.

Madre de Katherine Gómez pide cadena perpetua para feminicida Sergio Tarache

“Es un mínimo de 48 horas a 72 horas (para que lo extraditen). Una vez que lo extraditen y tengan la información recabada por los que lo han capturado y todo eso, recién me van a dar un informe más certero. Ahorita por el momento no se sabe”, indicó.

En otro momento, la madre de Katherine señaló haberse sorprendido cuando informaron que capturaron al ciudadano venezolano en Colombia. “Lo que a mi ayer me puso tensa, me puso nerviosa, que como madre me indignó. Le han dado tanto tiempo para que salga del país, no lo han encontrado en provincia, ni en Lima, sino fuera”.

Finalmente, exigió a las autoridades que antes que Sergio Tarache cumpla su prisión preventiva en la cárcel, ya se tenga una condena en su contra.

“A las autoridades les quiero exigir que la prisión preventiva se cumpla dentro de la cárcel, quiero justicia para mi hija, no quiero que lo vuelvan a dejar en libertad. Una vez que se cumplan los seis meses de prisión preventiva ya tengan una condena. No sé porqué tantos meses si ya lo tienen identificado, testigos, videos. Porqué alargarlo tanto. Si ese es su protocolo, su burocracia, lo respeto, pero cumplido los seis meses yo quiero una condena. No quiero que lo alarguen, ni un pero”, aseveró.