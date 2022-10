La madre de Richard Julio Jesús Revollar Corrales (36), uno de los cuatro peruanos que fueron asesinados en una casa de Virginia (Estados Unidos), pidió ayuda para poder repatriar los restos de las víctimas. Ella contó que su hijo, quién recién había viajado en agosto, estuvo “en el momento equivocado”.

En declaraciones para América Noticias, Milagros Corrales señaló que Richard era inquilino en el sótano de la vivienda. Detalló que, tras cumplir con su horario de trabajo su hijo decidió, rechazar la invitación a un almuerzo y optó por regresar al inmueble donde estaba alojándose para cocinar la comida a los propietarios debido a que se mostraba agradecido con ellos.

“Pido su repatriación porque estuvo en el momento equivocado. Él había salido de trabajar y lo estaban invitando a almorzar en otro lugar, pero ya se había comprometido con la señora Kelly, que por cariño ya le decía ‘tía Kelly’. Encajó tanto, le agarraron tanto cariño porque eran buenas personas y por eso regresa a la casa a cocinar a atenderlos”, contó la progenitora desde su casa ubicada en Jesús Maria.

“Dos horas antes [del múltiple asesinato] se comunicó conmigo y me dice: ‘mamita, ya salí de trabajar. Me voy a la casa a cocinar’, pero como estaba trabajando y no hay mucha cobertura le dije que hablábamos en la noche. Este viaje nos había unido más. Nunca me imagine esto”, agregó.

Milagros Corrales relató que su hijo Richard había partido del Perú con destino a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Indicó que su hijo permanecía de ilegal en el citado país, pero que recién en agosto había viajado.

“Dos meses y 10 días nomás duró [en EE.UU.] No estaba legal. He solicitado a la Cancillería para que mi hijo sea repatriado y me dé la visa humanitaria para poder viajar ya que yo tengo dos hijos. Él era el mayor”, indició.

“Pido la visa humanitaria para poder traer a mi hijo. Familiares directos no tengo en Estados Unidos . No estoy pidiendo dinero solo la visa para traer a mi hijo lo más rápido”, insistió la madre del peruano asesinado en Virginia.

Al ser consultada si Richard le había comentado la actitud que tenía David Nathaniel Maine, el joven de 24 años quien es sindicado como el autor del múltiple asesinato, en la residencia de Virginia, dijo: “El único comentario que me hacía es que entraba y salía y no hablaba. Los señores eran muy buenas personas, los hijos muy acogedores”, finalizó.

El caso

Cuatro personas de nacionalidad peruana fueron halladas muertas dentro de una casa en el área de Woodbridge, Virginia, Estados Unidos, luego de que se reportara un tiroteo en la tarde del lunes.

De acuerdo con Univisión, la policía del condado Prince William acudió a la cuadra 5200 de Mansfield Ct. poco después de las 4:30 pm. y encontró la casa abierta. En su interior estaban cuatro adultos muertos en diferentes zonas. Tres de ellos tenían disparos de bala y del cuarto está por definirse la causa de muerte.

Las víctimas fueron identificadas como Miguel Durán Flores (44), Kelly Victoria Sotelo (42), su hija Karrie Ayline Sotelo (19), así como Richard Julio Jesús Revollar Corrales (36), quien era inquilino en el sótano de la vivienda, informó Univisión.

La policía halló la posible arma homicida en el lugar, por lo que desde la tarde declaró que el incidente no representaba más un riesgo para la comunidad.

Detenido

Un hombre de 24 años fue arrestado en conexión con el asesinato. Todas las víctimas conocían al sospechoso, según la policía. Se trata de David Nathaniel Maine, quien fue puesto bajo arresto sin derecho a fianza con cuatro cargos de asesinato y dos de uso de arma de fuego para la comisión de un delito.

El sospechoso fue identificado como un conocido de otro familiar que también residía en la residencia y no estuvo presente durante el incidente. La policía reportó que David Nathaniel Maine llamó al 911 para reportar que alguien había hecho disparos en el lugar al salir de la residencia.

“El incidente parece estar relacionado con el ámbito doméstico, ya que las partes se conocían entre sí”, expresó la Policía mediante un comunicado el lunes. La evidencia encontrada en la escena no coincidía con los detalles de la persona que llamó al 911, dijo el jefe de policía Peter Newsham.

La teoría de trabajo de los investigadores es que Karrie Sotelo fue asesinada primero, dijo Newsham. Un gran grupo de amigos y familiares reunidos cerca de la casa el lunes por la noche estaban “completamente angustiados”, señaló Newsham.

