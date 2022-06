Una madre de familia denunció que su expareja y padre de sus dos menores hijas, Diane (3) y Micaela (4), se las llevó sin su consentimiento desde Lima hasta la región de Piura. El involucrado ha sido identificado como Pedro José Labarthe Onrubia.

“Se llevó a mis hijas Diane y Micaela a las 11:40 am del martes 21 de junio en dirección a Piura (12 horas de viaje). La denuncia se hizo 1:37 pm en la comisaria de Orrantia del Mar (San Isidro), pero ninguna garita policial detuvo el vehículo (donde iba José Onrubia) a pesar que en la denuncia se indicaba que tomaría esa ruta y a pesar de que no tenía ningún documento de identidad de mis menores hijas. Ni contaba con licencia de conducir o tarjeta de propiedad del auto”, denunció Ximena Vidaurre, mamá de las menores.

Ayer, miércoles 22 de junio, se reportó que ambas niñas fueron ubicadas en una vivienda situada en una exclusiva zona de Piura. Sin embargo, la Policía y el Ministerio Público no pudieron intervenir la casa - por aparente no configuración de delito - por lo que levantaron un acta donde se constataba que ambas niñas estaban en el lugar.

No obstante, hoy jueves 23 de junio, al llegar la mamá a Piura, comprobó que ambas menores ya no estaba en el lugar. “Llegue hasta Piura y no las encontré donde ya estaban ubicadas. Él nuevamente se las llevó con paradero desconocido. Ellas viven conmigo hace dos años solo le pido a Dios que las encontremos lo más pronto ya llevo mas de 48 horas sin escucharlas y abrazarlas”, indicó Vidaurre.

“Me contacta porque hace dos años que ya no vive con nosotros, que quería sanarse y quería ayuda psiquiátrica. Es ahí donde me engaña y que le permita acercarse a las niñas... (cuando estaban en un auto) el se va junto a mis hijas, cuya custodia la tengo yo. Tenemos medidas de protección (contra Pedro Labarthe)”, agregó la madre.

La denunciante agregó que desconoce la intención de Labarthe para llevarse a sus hijas. “No sé cuál será su intención, pero lo que sí se es que es parte de su estado mental, no se encuentra dentro de sus cabales, consume drogas. No está bien y hace cualquier cosa”, detalló.

Finalmente, Ximena Vidaurre solicitó a las autoridades policiales y fiscales que no cesen en la búsqueda de ambas menores, pues llevan más de 48 horas alejadas de casa. Teme que este sujeto pueda salir del país con las infantes.

VIDEO RECOMENDADO

Desde el lunes 13 de junio, todos los aportantes de la AFP podrán retirar hasta S/. 18, 400 de su fondo de pensiones, luego de que se promulgará la respectiva norma.