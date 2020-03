Una madre - identificada como Carmen Espinoza Portocarrero - denunció que su hijo de 18 años, quien tiene síndrome de Asperger, fue cruelmente maltratado por policías ubicados al interior del Centro Comercial Plaza Norte.

Según contó en su cuenta de Facebook, los hechos ocurrieron el pasado domingo 1 de marzo cuando acudió con su hijo a un conocido supermercado.

“Ingresamos a Metro a comprar unas bebidas, mientras yo pagaba, Mateo se adelantó. Al no verlo, como siempre hago, lo llamé al celular y me dijo ‘estoy esperándote en la puerta de Metro que da al Mall’. Me informaron que habían tres puertas y todas daban al Mall, fui a una y otra y no lo encontré. Apenas habían transcurrido 3 o 4 minutos, al dirigirme a la tercera puerta, veo personas aglomeradas y alguien decía ‘es un chico especial’”, narró.

Grande fue la sorpresa cuando encontró al menor rodeado de tres policías, quienes se lo querían llevar a la fuerza a la comisaría.

“Les dije que tenía autismo que lo estaban aterrando, porque en su desesperación él trataba de zafarse, pero el policía me dijo que muestre sus recetas. Fue ahí cuando me di cuenta que no me iban a ayudar, de manera que corrí hacia mi hijo lo abracé, le hablé (...) Mateo al escuchar mi voz se tranquilizó”

“Un policía dijo hay que llevarlo a la comisaría y lo único que logró es que Mateo se volviera a alterar, lo agarraron entre varios y le colocaron esposas con los brazos atrás y se lo querían llevar a la fuerza a la comisaría. Mateo lloraba e imploraba que le quiten las esposas, que lo estaban lastimando, estaba completamente fuera de sí, gritando y pateando”, contó la madre indignada por la actitud de los policías.

La mujer contó que tuvo que implorar para que le quiten las esposas a su hijo, quien gritaba desesperado por la aterradora experiencia.

“En el colmo de la insensibilidad me dijeron que me haga a un lado que no me meta, a lo que respondí llorando e implorando que le quitaran las esposas que yo me hacía responsable”.

“Estos policías actuaron con ignorancia e insensibilidad, no sólo deben darse leyes de inclusión que como vemos son letra muerta, el Estado Peruano tiene la obligación de capacitar a la Policía”, agregó.

