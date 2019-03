Madre devuelve billetera, pero no el dinero: “No tengo para darle de comer a mis hijos”

Un hombre, identificado como Víctor Molina, perdió su billetera camino al terminal de colectivo de Casilda, en Rosario, Argentina; sin embargo, una transeúnte lo encontró y lo dejó en la caja de objetos perdidos.

Cuando los trabajadores de esta área revisaron la billetera para saber si había alguna identificación del dueño, quedaron atónitos. Encontraron un papel escrito a mano que decía: "Perdón. Yo no soy de tomar cosas ajenas, pero no tengo que darle de comer a mis hijos, así que la plata se la debo".

Nada molesto

Al día siguiente, Víctor Molina recogió su billetera y al saber sobre la carta encontrada no se molestó ni indignó. Todo lo contrario, se mostró contemplativo.

El hombre dijo que si realmente deseaba el dinero para dar de comer a sus hijos, en buena hora. "Si realmente lo hizo para alimentar a su hijo, está muy bien, que no se haga problema. A mí no me debe nada, ya está".

"Estoy convencido que lo que está escrito en la nota es verdad. Si la hubiera encontrado un sin vergüenza, saca la plata y la tira. Pero si dejó una nota hasta pienso que en algún punto es alguien que me conoce", dijo Víctor Molina, quien aseguró creer en la veracidad de la misma.

Eso sí, agradeció al desconocido por devolver la billetera con sus documentos.

