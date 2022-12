Ana Araujo (44) y Zophía Ibarra (25) son madre e hija, ambas emprendedoras de Tacna, que en medio de un clima de incertidumbre generado por la pandemia decidieron comenzar en julio del 2020 un negocio que les permitiera afrontarla.

”My Angels By Anace” es un emprendimiento dedicado a la decoración con globos y elaboración de regalos sorpresa con un estilo fresco y moderno. Ana realiza el trabajo manual artístico y su hija Zophía es la community manager de sus redes sociales y quien atiende los pedidos de los clientes.

Diario OJO conversó con Ana sobre la experiencia de emprender.

¿Cómo surge tu emprendimiento?

Yo trabajaba como administradora de una concesionaria de vehículos. Tenía un sueldo fijo, pero llegó la pandemia y hubo una reducción del 40% de la remuneración. Además, veía que otras empresas cerraban o reducían su personal, no estaba tranquila porque no sabía en qué momento me iban a despedir. Empecé a buscar otras opciones de trabajo y encontré información en Facebook sobre el rubro de globos. Comencé a tomar cursos virtuales y así fui aprendiendo. Empecé a trabajar en paralelo hasta que tomé la decisión de dejar mi trabajo fijo y dedicarme a mi emprendimiento.

¿Por qué te decidiste por tu negocio?

Mi hija me impulsó, me dio ese empujón para perder el miedo. Ella fue quien me dijo: tienes que hacer esto. Finalmente, me decidí por mi negocio porque siempre habrá un cumpleaños, una graduación, etc. que celebrar o la intención de enviar a alguien un presente, un arreglo con globos, etc., siempre va a existir ese servicio.

¿Por qué le pusiste a tu negocio el nombre de “My Angels By Anace”?

En mi logo se ven dos elefantes que tienen en sus trompas dos globos. Esos globos representan a mis padres fallecidos y los elefantes a mis hijos Zophía y Rodrigo. Con “My Angels” (mis ángeles, en español) me refiero a mis padres y mis hijos. Ellos son mi impulso para avanzar. En el caso de “by Anace” es por mi nombre.

¿Qué obstáculos se te han presentado?

Decidimos tener una tienda física. Comenzamos con ese proyecto luego que renuncié a mi trabajo fijo, pero en ese interín me enteré que estaba embarazada de mi tercer hijo. Tomé la decisión de continuar con la tienda y el embarazo a la vez hasta que me caí de una escalera cuando estaba decorando. Eso ocasionó que mi embarazo fuera de más riesgo. Así que tomé la difícil decisión de cerrar la tienda física y continuar trabajando desde casa.

¿No te arrepientes de haber elegido tu emprendimiento?

Me arrepiento de no haberlo hecho antes, de dejar la seguridad laboral y arriesgarme. Generalmente las personas que trabajamos con un sueldo fijo en una oficina por muchos años perdemos la perspectiva de nuestras habilidades personales para la repostería, el baile, etc. Por el miedo se quedan estancados y cuando ya están mayores vienen los arrepentimientos de por qué no lo hicieron antes.

Ficha:

Me llamo: Ana Cecilia Araujo Garaycochea

Tengo: 44 años

Estudio: Secretariado comercial

Centro de Estudios: Instituto Robert Gregg.

Una frase que me gusta: “Lucha por lo que amas”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Atrévete y pierde el miedo”.

2 años y medio tiene de creado el negocio.

Busque el emprendimiento en Instagram: @My Angels By Anace y en Facebook: @My Angels By Anace.