Una joven en Argentina publicó un video en sus redes sociales para hacer una grave denuncia contra su propia madre. Ella asegura que su progenitora asesinó a su hermanito de tan solo dos años.

La joven compartió en su cuenta de Instagram el video en el que aseguraba que sus padres fueron condenados a prisión perpetua en el año 2010n por el asesinato del pequeño con discapacidad psicomotriz, sin embargo indicó que su madre sigue libre desde el 2017.

“Hoy, después de 12 años, les vengo a contar mi historia, dado que cuando tenía 4 la Justicia nunca me escuchó”, expresó la joven en el video, pidiendo justicia.

De acueedo a la joven, su madre Paola Cejas, había alegado que fue víctima de violencia de género, lo que causó su liberación, así mismo, comentó que su padre era inocente.

“Con mi papá no pasábamos mucho tiempo, porque trabajaba todo el día. Mi mamá nos pegaba… El 4 de julio de 2008 él no quería comer y mi mamá le pegó primero un chirlo y luego puñetes en la panza. Después nos fuimos a dormir la siesta y cuando lo fuimos a levantar, él ya no estaba con ella... Ella salió y él sigue aún preso y no debería, porque ese día no estaba, nunca nos hizo nada”, expresó.

