Tania Hinojosa, a quien su familia y amigos llaman Vanessa, es una madre de cuatro menores, cuyo caso fue expuesto en el programa Nunca Más de Andrea Llosa.

La mujer fue acusada por sus propias hermanas de no atender a sus hijos, pues se la pasa de fiesta en fiesta y tiene a los menores a merced de cualquier peligro.

Su hija de 12 años vive con su padre, mientras el menor, de apenas 4 años, vive con la abuela materna, por lo que la mujer solo tiene a su cargo a los menores de 8 y 10 años.

Sin embargo, estos niños ni siquiera van al colegio y, por el contrario, están en la calle hasta altas horas de la noche y con ropa ligera pese al frío que azota a la capital.

Incluso, los menores pasan días sin comer pues Vanessa y su nueva pareja se van de fiesta durante varias noches seguidas, dejando a su suerte a los menores.

"Con tu hermana no sé qué hacer, ella viene y le trae problemas a mi hija. Todo ese problema de sus hermanos a mi hija le afecta, porque sus hermanos vienen con polito, con sandalitas. La otra vez yo he ido y le he comprado zapatillas a tu sobrino, le he comprado ropa, porque está con polito, con shorcito, ¿cómo lo va a mandar así? está lloviendo. Todo eso ve mi hija y me dice: "mira papá, cómo andan mis hermanos", contó John, el padre de su primera hija.

Ante esta situación, el Ministerio de la Mujer actuó, a través de un equipo junto a la policía, y juntos se fueron a buscar a Vanessa quien no estaba.

Los menores, al ver a las autoridades, se fueron corriendo pero a una cuadra fueron alcanzados.

Los hijos de Vanessa fueron trasladados a la comisaría de Pamplona I de San Juan de Miraflores, posteriormente fueron llevados a la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer.

Los menores quedarán en manos de las autoridades y pasarán a un albergue.