Madre abusó sexualmente a su hijo de cuatro años y vendió el video a páginas para adultos

La policía contra el delito cibernético de Ucrania detuvo a una mujer por grabar, publicar y vender videos pornográficos de su hijo de tan solo 4 años.

La madre obtuvo unos 2 mil 500 libras de 30 videos con escenas explícitas de su pequeño por la Deep Web.

"La policía reunió pruebas contra una residente de Vinnytsia de 26 años que filmó las relaciones sexuales con su hijo de cuatro años durante mucho tiempo”, afirmaron los medios locales.

La mujer desempeñaba como una actriz del cine para adultos, pero le habían ofrecido más dinero por pornografía infantil.

“Una joven se puso en contacto conmigo por correo electrónico y me ofreció un trabajo”, cuenta la mujer de cómo inició en la actividad ilícita.

"Tuve que buscar a padres a los que no les importaría dejar que sus hijos fueran filmados en videos porno por dinero. Entonces ella me ofreció intentarlo con mi hijo diciendo que no hay nada que temer y yo estuve de acuerdo”, declaró de cómo inició una red de pornografía infantil.

La mujer fue arrestada y puesta bajo custodia, acusada de violación, corrupción sexual de menores, producción y distribución de imágenes explícitas. Además, enfrenta una condena a 10 años de prisión. Por su parte, el niño está a disposición de un albergue.

HAY MÁS...