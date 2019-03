Madre venezolana carga a su hija muerta de 10 kg a la morgue en medio del apagón

Una madre venezolana identificada como Elizabeth Días protagonizó una cruel y triste escena en medio de los apagones que ya llevan cinco días.

Grabada por una periodista a las afueras del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) en el estado de Carabobo, la mujer llevaba el cadáver de su hija de 19 años que tan solo pesa 10 kg. El video fue difundido en Twitter.

(FOTO) Apagones han cobrado la vida de 21 pacientes

"La doctora me dije que ya terminaron su jornada, como no hay luz", aseguró la madre que su hija no pudo recibir atención médica por la crisis energética.

No obstante, la llevó al Hospital Las Lomas y en el trayecto se agravó el estado de la chica. "Empezó a eructar y eructar. De repente se quedó tiesa. Volví corriendo a mi casa a buscar a mi otra hija", relató sus últimos momentos.

(FOTO) Elizabeth Días cargando el cadáver de su hija

