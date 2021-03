Los pobladores del Asentamiento Humano “La nueva rinconada”, en San Juan de Miraflores están atravesando una lamentable situación. Y es que los niños de la zona presentan problemas para acceder a sus clases escolares de manera virtual.

Alicia Lima, presidenta de la olla común “Llapam Wasi”, indicó que cerca de 60 niños se acercan a la olla común a diario para ingerir un poco de alimentos.

“Acá los niños son de muy bajos recursos. No pueden acceder al internet ni al aseo. Nosotros tratamos de solventar sus alimentos, pero para el internet no tenemos, tampoco para los útiles”, sostuvo en radio Exitosa.

Asimismo, la madre de familia comentó que los pequeños no cuentan con recursos económicos para acceder a la educación básica por falta de útiles e internet.

“Yo recargué justamente S/ 7 para que me dure una semana. Pero tuvimos una asamblea por zoom y el internet no me duró ni 10 minutos y se acabó el saldo. Tengo que decidir si mi hija estudia o come. Es la realidad que pasamos en esta olla común”, añadió.

Si usted desea ayudar, puede comunicarse con el número: 979 674 865.

