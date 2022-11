Yanira Ccencho Atauje aprendió el quechua cuando era niña gracias a su abuela Claudia. No pensó que en el futuro se dedicaría a la enseñanza de esta lengua.

Cuando supo que quería ser docente logró ser becada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, lo que le permitió estudiar la carrera.

Actualmente trabaja como profesora en un colegio del distrito de Vischongo, en su natal Ayacucho, pero no solo enseña a los niños de su localidad, también lo hace a sus miles de seguidores a través de su cuenta en TikTok: Musquriy (“empieza a soñar”, en quechua).

Diario OJO conversó con esta profesora de 26 años sobre su interés en el idioma quechua y su experiencia de enseñanza a través de la red social.

¿Por qué decidiste estudiar Educación Primaria?

Luego de terminar la secundaria fui a Lima. Tenía la necesidad de prepararme en una academia para ingresar a la universidad. Trabajé como niñera para solventar mis gastos. Cuidaba niños y los ayudaba con sus tareas. Me di cuenta de que tenía esa vocación de enseñar, gané una Beca 18 y así pude estudiar la carrera en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

¿Cómo surgió la idea de enseñar quechua a través de TikTok?

Luego de haber leído libros acerca del quechua empecé a hacer mi tesis de licenciatura sobre educación intercultural bilingüe. Me preguntaba cómo podía compartir lo que sabía. Pensé en mi comunidad con los niños y jóvenes. Hice talleres virtuales y presenciales. Luego surgió la idea: esto no se tiene que quedar acá, más personas deben conocer el quechua. En la pandemia veía a las personas hacer videos en TikTok y me dije yo también puedo hacerlos y así comencé.

¿Qué tema abordaste en tu primer video y cómo reaccionaron tus seguidores?

Abrí mi cuenta de TikTok en abril del 2021. Publiqué mi primer video en que explicaba sobre el cuidado del planeta. Toda la información la di en quechua y tuvo una gran acogida, mis seguidores hicieron buenos comentarios y eso me impulsó a seguir haciendo más videos. Es muy bonito tener mensajes como “estoy aprendiendo quechua con tus videos, gracias”.

¿Las redes sociales, las innovaciones tecnológicas permiten ofrecer una mejor educación?

Sí, cuando de por medio está la orientación del docente ayudan mucho. Los niños se emocionan al manipular una tableta o viendo los videos educativos. Mi intención es siempre usar en mis clases los recursos digitales, como juegos en línea o contenidos para redes sociales.

¿Es importante aprender el quechua?

Es importante que las personas que tengan como lengua de herencia el quechua lo aprendan, es decir, que sus padres o abuelos lo hayan hablado. Hay alrededor de 48 lenguas originarias que tienen que ser fortalecidas con el fin de preservarlas. Estas merecen tener espacios y ser aprendidas como el inglés o el francés. No estaría mal que las personas que no tienen conexión con una lengua originaria también la aprendan.

FICHA BIOGRÁFICA

Yanira Ccencho Atauje es licenciada en Educación Primaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este año recibió el Premio Nacional Democracia Digital en la categoría distinción a la inclusión por su iniciativa digital “Musquriy”.

Más de 114 mil seguidores tiene su cuenta @musquriy.pe en TikTok.