La municipalidad de Magdalena del Mar se pronunció tras los hechos ocurridos el pasado 28 de agosto cuando Arón José Cotrina Gómez insultó y discriminó a los serenos de la comuna. Como se recuerda el joven estaba paseando a su perro sin el uso de mascarilla ni protector facial.

Como se recuerda, el hombre se hizo conocido debido a que una vecina grabó el momento exacto en que este sujeto sacó a pasear a su can sin tomar alguna medida de prevención ante la pandemia del Coronavirus.

En ese instante los serenos del distrito se acercaron y le pidieron que se ponga mascarillas, pero el sujeto no quiso hacer caso. “Señor cómo no va ser obligatorio ponerse mascarilla, señor, le pueden poner una multa”, se oye decir a los serenos de Magdalena. Sin embargo, el sujeto les recriminó que el uso de mascarillas no es obligatorio.

Ante el aviso de una multa, el joven dijo que sus padres la pagarían. “Que me pongan multan, mi papá la paga”, dijo el vecino de Magdalena.