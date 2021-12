El amor y admiración que inspira nuestro delantero Gianluca Lapadula en chicos y grandes se siente en todas partes. Sin embargo, han sido dos pequeños hinchas del 9 de la selección quienes se han robado el corazón de todos. Se trata de los gemelos Ebrahim y Adael de 5 años, quienes se volvieron tendencia en redes sociales por una foto donde se les ve usando el uniforme de la Bicolor y la icónica máscara de protección que lleva en cada partido el “Bambino de los Andes”.

OJO se comunicó con la madre de los pequeños, luego de que recibieron la sorpresa por parte de la app Fazil, y nos comentó los detalles detrás del disfraz que causó revuelo. Además compartió el sueño que tienen los populares ‘Lapadulitas’

“Mis gemelos siempre se ponen la camiseta cada que juega la selección de fútbol y les gusta lucirse en la calle. Es más, cada que sale Lapadula gritan y se emocionan junto a su pelota. El día de Halloween, no teníamos dinero ni tiempo para armar un disfraz. Así que mi mamá me propuso que los disfracemos del ‘Bambino’. Le pusimos sus uniformes de la selección y con cartulina negra hicimos la máscara que siempre usa para proteger su nariz. Recuerdo que utilizamos las ligas de las mascarillas quirúrgicas para que puedan ponérselo y no se les caiga. Fue algo novedoso creo”, manifestó la señora con las iniciales M.U.V, madre de los menores Ebrahim y Adael.

Asimismo, reveló que nunca supo quien fue la persona que tomó la foto en el mercado y que fue su hija mayor quien le comentó que los pequeños estaban siendo viral.

“Yo trabajo y no sabía nada. Mi hija agarró su celular y vio que la foto de los niños estaba en los portales web de los diarios. Nos sorprendimos mucho y pensamos que sería algo pasajero como un meme, pero después vimos que salieron hasta en la televisión y ya los llamaban los ‘Lapadulitas’. Me sorprendió mucho y más cuando se empezó una campaña para buscarlos (risas)”, acotó.

Sorpresa a ‘Lapadulitas’

Para premiar su amor y fanatismo por el delantero, la app Fazil decidió buscarlos con ayuda de las redes sociales, ya que Gianluca Lapadula es desde octubre pasado embajador de la marca. El 18 de noviembre se hizo una primera publicación, la cual fue compartida entre influencers, en las cuentas oficiales de Fazil y algunos medios de comunicación. La búsqueda se hizo bajo la pregunta: “¿Sabes quiénes son ellos? Avísanos. Los estamos buscando”.

“Mirando las redes mi hija me comentó nuevamente que Fazil los estaba buscando. A mi familia le daba risa que en las publicaciones varias señoras decían que eran las madres de esos niños. No nos comunicamos de manera inmediata porque pensamos que era una broma, pero al pasar los días vimos que era real. Por lo que decidimos escribir directamente a las redes de Fazil”, manifestó la progenitora de los ‘Lapadulitas’.

Por su parte, la empresa Fazil tras comprobar que eran ellos, inmediatamente fueron a su encuentro, con los respectivos permisos de los papás, para poder premiar el amor que tienen los niños por la selección y en especial por su embajador Gianluca Lapadula.

El encuentro con los pequeños y su familia se realizó el 01 de diciembre. Un representante del aplicativo viajó hasta Ica llevándoles a la puerta de su casa un pedido especial de Fazil, lleno de mucha alegría y amor. Los pequeños recibieron regalos de la marca como camisetas, pelotas de la selección, juguetes, ropa y mucho más. Además, se entregó a la familia una gran cantidad de productos y regalos.

“Cuando llegaron mis hijos saltaron de la emoción porque el chico que vino llegó vestido de Lapadula y con varios regalos”, precisó.

Sueño por cumplir

Sin embargo, la señora contó que a sus pequeños les encantaría conocer al nueve de la selección peruana. “Mi Ebrahim y Adael son bien cariñositos y ellos quieren ver personalmente a Gianluca para poder darle un abrazo. Somos todos en casa hinchas de él. Espero que podamos conocerlo cuando venga otra vez al Perú . Si no que por lo menos nos envíe un saludito”, agregó.

