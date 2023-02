Fabiolla Peñaflor, mejor conocida en las redes sociales como Mamá Limonada, se ha convertido en la influencer preferida de las mamis debido a que les brinda recetas saludables para mejorar la alimentación de sus hijos.

Se convirtió en una voz autorizada sobre el tema tras estudiar diplomados sobre nutrición infantil y cursos de alimentación complementaria con el método Baby Led Weaning (BLW) que consiste en introducir en la dieta de los niños alimentos sólidos que puedan comer con sus propias manos.

En entrevista para OJO habla de la importancia de una correcta alimentación en los primeros años de vida, su gran acogida en redes y la publicación de su último libro “Las loncheras express de Mamá Limonada” que tiene más de 50 recetas y está dividido por edades, para el nivel inicial (de 2 a 5 años) y para el nivel primaria (de 6 a 11 años).

¿Qué te impulsó a tomar cursos sobre alimentación y nutrición?

Yo me encargué de la crianza de mi sobrino y cometí miles de errores en cuanto a su alimentación, guiada también por nutricionistas desactualizados en el tema. Entonces, cuando nació mi hijo, me propuse informarme mucho más. Por eso elaboré un lema que las madres aman: “Una mamá informada es una mamá empoderada”. Así empecé a tomar los cursos.

¿Cuál es la importancia de una correcta alimentación en los primeros años de vida?

Las mujeres, desde que se embarazan, deben cuidar su alimentación. Esto es necesario para proteger a los niños de la anemia porque la enfermedad tiene repercusiones negativas en su desarrollo físico y cognitivo. Por ejemplo, un niño que no consume azúcar va a tener un rendimiento académico mucho mejor.

¿Cómo ingresas al mundo de las redes?

Como yo tenía muchas recetas de comidas que preparaba para mi hijo, mi hermana me aconsejó que las publique en redes y cree un blog. Entonces, en junio del 2020, abrí mi cuenta en Instagram. Publiqué la primera receta y al día siguiente tuve como 3 mil seguidores. En redes quise compartir cómo el método BLW funcionó en mi hijo para que las mamás lo conozcan y tengan la opción de aplicarlo.

¿Qué te comentan las madres en redes?

Me dicen que las impulso a buscar información. Me comentan que a veces se despiertan muy cansadas y que al verme cocinando a las 7 a.m. piensan que así como yo puedo ellas también pueden. Les sirvo como inspiración.

¿Qué te motivó a publicar tu último libro?

Cuando mi hijo entró al nido pensé: ¡Qué difícil hacer loncheras todos los días! Entonces, me surgió la idea de hacer un libro de loncheras que no tomen más de cinco minutos hacerlas, balanceadas y saludables. Mis recetas las hago pensando en las necesidades de mi hijo y de las madres.

FICHA BIOGRÁFICA

Fabiolla Peñaflor tiene 39 años. Ha publicado 15 libros de recetas de comidas saludables para niños. Además, es creadora de contenido. Tiene 267 mil seguidores en su cuenta Mamá Limonada en Facebook y 457 mil seguidores en su cuenta @mama_limonada en Instagram. Estudia Nutrición.