Mamita "abandona" a sus hijos, pero su familia la busca por su "extraña huida" (FOTOS)

Una madre de familia está siendo buscada luego de desaparecer y dejar a sus cuatro hijos, entre ellos dos gemelos nacieron el mes pasado.

La desaparición de Savannah Spurlock de 22 años ocurrió el 4 de enero, pero las cámaras de seguridad registró información importante que podría ayudar en las investigaciones.

En las imágenes se puede ver a la madre salir del bar "The Other Bar" junto a dos hombres , aún no identificados y se desconoce si ya los conocía o los conoció esa noche.

PREOCUPADOS

Tras su desaparición, la familia de la madre se encuentra muy preocupada y esperan que sea hallada muy pronto.

Por lo pronto, la policía de los Estados Unidos continúa investigando el caso.

