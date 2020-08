Sus videos nos hacen sentir como en el colegio, pero en un contexto totalmente distinto. Y es que Marco Loret de Mola, maestro y ahora reconocido youtuber a nivel nacional, solo necesita de una pizarra, un par de tizas a color y mucha paciencia para interpretar las preocupantes cifras que el coronavirus nos deja a diario. En medio de la crisis sanitaria, él ha decidido demostrar con números que no todo está perdido y que aún hay un rayito de esperanza si todos ponemos de nuestra parte. “En nosotros está cambiar estas cifras”, dice siempre al despedirse. Actualmente, su canal en Youtube tiene más de 70 mil suscriptores, o más bien, alumnos que desean entender la enfermedad más allá de la data.

¿Era necesario que alguien explicara lo que está pasando de la manera en la que tú lo haces?

Humildemente, creo que sí. Muchos se fijaban en la cantidad de contagiados del día y no lo comparaban con la cantidad de pruebas realizadas. Es importante que las personas analicen otros puntos de vista para entender mejor la situación.

¿Este error fue lo que te motivó a abrir tu canal en Youtube?

Siempre he estado buscando cómo comunicarme por las redes y dar contenido relevante. Uno de los profesores con los que trabajo me dijo que explicara el efecto del coronavirus y me pareció genial porque es muy fácil de entender y de alto impacto.

Ahora cada uno de tus vídeos bordean las 50 mil visitas...

Hemos hecho una gran cantidad de seguidores, es cuestión de insistir e insistir hasta que la gente empiece a gustarle el formato.





¿Es complicado hacer videos todos los días de algo que no depende solo de ti, sino de las cifras oficiales?

Es un trabajo fuerte. Cada video nos toma tres horas: una hora de grabación, otra de edición y otra para subirlo con un internet que cada vez es más lento. Es complejo, ya que al estar en casa la familia también demanda tiempo.

A partir de tu contenido, ¿has percibido algún cambio?

Muchos papás e hijos han comenzado a seguir los números y a acercarse más a las matemáticas.

¿Por qué crees que se le tiene temor a los números en general?

La matemática que se enseña en el colegio es bastante memorística. Si no te acuerdas de una fórmula o no sabes qué es un polinomio, vas a pensar que eres malo. Son pequeñas cositas que empiezan a generar un divorcio de los niños con los números. Eso es un error, ya que siempre están presentes a lo largo de nuestra vida.

¿Usamos las matemáticas todo el tiempo sin darnos cuenta?

Desde que somos chiquitos. Desde que decidimos comer una galleta más grande que otra, desde que calculamos el tiempo de permiso que mamá nos daba para salir. Todo lo estamos haciendo en la cabeza y es tan simple como el día a día.

Entonces, ¿qué se requiere para cambiar ese “chip” que tenemos en la mente?

Necesitamos que los papás y niños vean las ciencias y la tecnología como algo prioritario para salir adelante y lograr grandes avances en el desarrollo del país.

¿Eso es algo que el Perú ha dejado de lado también?

La mayor cantidad de decisiones que hemos tomado han sido de forma “chicha”, al “así nomás”. Nos hemos olvidado de que, mediante el razonamiento, se pueden lograr muchas cosas. Solo necesitamos meterle más “cabeza”.

¿Y qué dicen tus hijos sobre ver a papá en las noticias?

Esa es la mejor parte. Cuando salgo en la televisión, veo cómo les brillan los ojos a mi esposa e hijos. Es lo más gratificante. Ellos se dan cuenta de que con poco y con mucho esfuerzo no hay límites para hacer lo que te gusta.

¿Crees que, en algún momento, dejes de anunciar el aumento del número de contagiados?

El peruano se está cuidando. Hay un sentimiento de nostalgia y tristeza, pero ese es el camino que, lamentablemente, debemos recorrer. Yo creo que nos estamos dando cuenta y espero que los números empiecen a reducirse.

DATOS

En el año 2013, decidió abrir su propio laboratorio de matemáticas “MatLab” para enseñar a padres, niños y maestros.

La pizarra que se ve en sus vídeos es la misma que utilizan sus hijos para jugar de bebés.

Estudió Administración en la Universidad de Lima.

