El jefe de la cuarta comandancia departamental de Lima Centro, el brigadier mayor Mario Casaretto, informó -a través de su cuenta de Facebook- que dio positivo al COVID-19 y que se encuentra internado en la Villa Panamericana, ubicada en el distrito de Villa El Salvador.

A través de las redes sociales, agradeció los mensajes de apoyo que recibió, sin embargo, precisó que la situación es complicada, ya que, en las horas que se encuentra internado, ha sido testigo de las muertes de otros pacientes por el COVID-19.

“En primer lugar, quiero agradecer a todos por las muestras de preocupación sobre mi estado de salud. En realidad, tenía que vivirla para saber que se siente, (para ver) cómo se sufre, con el riesgo de complicar a tu familia y todos los que nos rodean, (el virus) no tiene distinción ni respeto alguno para destruirte lo más rápido que pueda”, se lee en su mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

“Hoy ingresé a la etapa difícil, estoy ya en una de las Villas, y pagando mi EPS (seguro que brindan las empresas prestadoras de salud), como lo hacemos varios, sin embargo, no sirvió y llegué aquí (a la Villa Panamericana). En las 8 horas que tengo, voy viendo morir a dos personas al costado y frente a mi cama”, señaló.

Ante el avance de la segunda ola, Mario Casaretto pidió a las personas a que se sigan cuidándose para evitar más casos de contagio de COVID-19.

“Mi mensaje ya no es que a mí no me pasa nada, el mensaje para todos es que tenemos que protegernos, cuidar a nuestras familias, no sigamos arriesgándonos, ya que cada uno de nosotros depende, por favor”, señaló.

“Como siempre les dije, lucharé al pie del cañón y hasta quemar el último cartucho. Con la bendición de Dios, todo saldrá bien. Un fuerte abrazo para todos. Gracias”, puntualizó.

