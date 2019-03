Martín Vizcarra revela que se analiza otra vez la propuesta de bicameralidad

El presidente de la República, Martín Vizcarra aseguró que el Gobierno se planteó la posibilidad de evaluar la propuesta de la Comisión de Reforma Política sobre el retorno a la bicameralidad el último domingo.

Esto lo afirmó en una entrevista con La República. Aunque no explicó más del tema, indicó que es para mejorar la funcionalidad del Parlamento y el desempeño de los congresistas.

“El 28 de julio dijimos que la bicameralidad iba a mejorar el desempeño legislativo, se planteó, pero ¿cuál fue el problema de la propuesta? El contrabando, el juego sucio, la criollada”, declaró Martín Vizcarra.

Además, el presidente solicitará información al titular Daniel Salaverry ya que seis normas sobre a reforma del sistema de justicia que todavía no han sido resueltas por el Congreso.

“Primero se va a intentar el camino formal. Vamos a conversar con el presidente del Congreso y decirle: ‘bueno, ¿hay voluntad o no hay voluntad? ¿Ha sido falta de tiempo o de ganas?’. Si es que se justifica la falta de tiempo y se corrige, obviamente estaremos vigilantes para que sea así”, expresó.

“Si no hay voluntad, hay que buscar los mecanismos constitucionales que permitan no ser burlados, que la población no sea burlada. [¿Cómo la cuestión de confianza?] Es parte de ello, pero hay que analizarlo en su momento”, explicó.

