El presidente Martín Vizcarra felicitó el comportamiento de los peruanos al sostener que un informe del Ministerio del Interior (Mininter) revela que no se reportaron una cantidad masiva de fiestas y reuniones sociales este último fin de semana por Halloween, el Día de la Canción Criolla y el Día de Todos los Santos.

Durante la presentación del nuevo tomógrafo de alta gama en el Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) difundida por el canal de Facebook de la Presidencia del Perú, el jefe de Estado reiteró que gracias al trabajo del Ministerio de Salud (Minsa), gobiernos locales y el Seguro Social (Essalud) se ha podido contener la propagación del nuevo coronavirus.

No obstante, advirtió que el virus aún no ha sido derrotado, por lo que pidió a la ciudadanía no confiarse ante la actual pandemia. Remarcó que el Gobierno sigue trabajando de forma responsable con las autoridades.

“Yo tenía temor de cómo se iba a comportar la población peruana este fin de semana porque teníamos tres actividades que generan mucha [aglomeración] de gente en el Día de la Canción Criolla, Halloween y Día de Todos los Santos. He recibido hoy el informe del Ministerio del Interior donde dice que felicite el comportamiento de los peruanos que responsablemente no han generado grandes concentraciones, en ninguna de las tres actividades”, refirió el mandatario a TV Perú.

“Municipios responsablemente han cerrado los cementerios. La gente lo ha aceptado porque sabe que es por su bien, por ello han recordado a sus familiares que están muertos en familia. Siempre hay algunos desadaptados que hacen unas fiestas y ha habido intervenidos. El sábado por la noche 16 hubo fiestas COVID-19, pero han sido detenidos y se les ha puesto la multa correspondiente porque el comportamiento de la gente es responsable”, agregó el mandatario.

Finalmente, Vizcarra agregó que el Gobierno continúa trabajando en reforzar la atención de salud ante la eventual llegada de una segundo ola por el COVID-19.