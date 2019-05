Martín Vizcarra: "No seré candidato en las elecciones del 2021" (VIDEO)

El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó que no será candidato para el 2021 y espera que hagan una reforma con una ley que se lo prohíba. Ante ello comentó que es importante la reunión que tendrá parte de Ejecutivo con el Congreso la próxima semana.

"Nosotros lo que queremos es que haya un tratamiento integral. Los representantes del gobierno, que es el Ministerio de Justicia con el presidente del PCM , estarán el día martes en el congreso para plantear los argumentos y esperar que con el planteamiento de sustento sean acogidos y se debaten y aprueben para que sea aplicable para las próximas elecciones", señaló.

Ante ello dijo que no va a participar como candidato. "Próximas elecciones donde he reiterado por octava o décima vez que no voy a participar. No seré candidato en las elecciones del 2021. Es más he dicho que en una de las reformas lo pongan así claro y específico que el actual presidente, a pesar que asumió el cargo siendo vicepresidente, no puede postular", sentenció.

Por otro lado, espera que el resultado de la reforma política sea la adecuada para el Bicentenario. Eso lo comentó desde el Cuartel General el Ejército de San Borja.

