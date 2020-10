La noche del domingo, el presidente Martín Vizcarra no solo intentó zafarse a como dé lugar del escándalo desatado por el caso Richard Cisneros, sino se dio tiempo también para decir que en Palacio de Gobierno las almas penan.

La singular revelación se dio cuando la entrevistadora Mónica Delta le preguntó si le gusta vivir en Palacio. “Uno a todo se acostumbra, al inicio no, escuchaba que penaban, ruidos, (pero) ya me hice amigo de los fantasmas, las almitas no hacen tanto daño”, afirmó el mandatario, entre risas, al deslizar que más le teme a otros “cucos” (sus adversarios políticos).

Luego, pese a que existe una serie de cuestionamientos en su contra -no solo por la contratación del cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura- pidió que el próximo gobernante debe ser honesto, “chamba” y tener gran sensibilidad social.

CRIMEN.

El ufólogo e investigador Anthony Choy afirmó que es “es muy probable que en Palacio penen por la cantidad de eventos cruentos que han pasado ahí. Hay que recordar que ahí mataron a Francisco Pizarro (el conquistador)”.

En diálogo con OJO explicó además que Palacio está construido sobre una huaca del último curaca o cacique de Lima (Taulichusco “El Viejo”) y las huacas eran centros ceremoniales energéticos. “Me ha despertado la curiosidad de investigar más sobre ese tema”, añadió, al señalar que en más de 12 años de estar estudiando los sucesos paranormales nadie le ha contado algo referido a Palacio de Gobierno.

ALGO MÁS

Choy refiere que solo a nivel de rumores se hablaba de fantasmas en Palacio y esta es la primera vez que un presidente lo dice.

