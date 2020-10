El presidente Martín Vizcarra le pidió a la población no ir a las sedes del Banco de la Nación para preguntar sobre el cobro del segundo bono universal que su Gobierno repartirá a partir de este mes.

Reveló que desde este jueves el Ejecutivo iniciará una campaña informativa protagonizada por el cómico Pablo Villanueva, artísticamente conocido como ‘Melcochita’, para evitar que los beneficiarios se aglomeren y citó la conocida frase “no vayas”.

“Hemos podido apreciar a ‘Melcochita’, con su estilo característico diciéndonos claro, no lleves el bicho a casa, no lleves el virus, no lleves la infección, no lleves la enfermedad a casa. Como dice, ‘no vayas’”, sostuvo en conferencia de prensa luego de dar a conocer un spot protagonizado por el cómico.

“No vayas al banco, tienes un ‘call center’ y tienes forma de averiguar directamente si eres beneficiario o no”, agregó.

Martín Vizcarra "No vayas" spot

El mandatario dijo esperar que con esta campaña se mejorará el reparto del bono universal en comparación con lo sucedido con los anteriores bonos brindados desde el Gobierno. Lamentó que en dichas oportunidades se hayan generado aglomeraciones.

“Esta campaña va a ser difundida a partir de mañana. Estoy seguro que vamos a mejorar en orden con la distribución del bono. Siempre hemos dicho que somos autocríticos. Cuando las cosas se pueden mejorar las decimos”, señaló.

“Cada vez que salía el bono eran grandes las aglomeraciones, colas en los bancos, queremos que esto sea más controlado. Estamos poniendo nuestro esfuerzo, pero necesitamos la ayuda de la gente para que sigan las recomendaciones que a partir de mañana se comienzan a difundir”, indicó.

