Martín Vizcarra sobre incendio en bus de Fiori: "todos tenemos la culpa" (VIDEO)

El presidente Martín Vizcarra habló sobre el terrible accidente que se dio el domingo en el terminar informal de buses Fiori en San Martín de Porres.

"No solo enluta a 17 familia, enluta todos los peruanos y a las propias autoridades, en las cuales también me incluyo. Tratar de encontrar responsables en otros, decir 'ese accidente es por la culpa de tal' y no hacemos un análisis y una auto crítica", señaló.

Presidente @MartinVizcarraC: En el caso de transporte interprovincial, he dispuesto que el @MTC_GobPeru plantee acciones inmediatas e integrales para ordenarlo y formalizarlo. Esta es una tarea urgente. pic.twitter.com/wcpIqloANg — Presidencia Perú (@presidenciaperu) 2 de abril de 2019

Luego comentó que todos los peruanos tienen la culpa, pues si se cambia la conducta de la informalidad, se podrá combatir este tipo de accidentes.

"En el caso específico, del transporte interprovincial, he dado indicaciones claras al Ministerio de Transporte para que ponga todo su esfuerzo de trabajo y de coordinación con las demás instituciones para dejar de estar echándonos la culpa y trabajar juntos para que esto no vuelva a ocurrir", señaló.

Además, hizo un llamado a los ciudadanos ha medir el peligro de un paradero informal. "Hay responsabilidad de las instituciones, pero también de la población que a veces no medimos el peligro y en vez de caminar un poquito más, a un paradero formal, generamos este riesgo que puede causar este tipo de resultados", finalizó.

HAY MÁS...