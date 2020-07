El Presidente de la República, Martín Vizcarra, se disculpó con la señora Celia, la mujer que corrió detrás de la camioneta que transportaba al Presidente, pidiendo - entre lágrimas - ayuda para su esposo con Covid-19. Dos días después de este triste episodio, el familiar de Celia murió ante la falta de atención.

“Cuando viajo a todas las regiones yo trato de escuchar a la gente y quizá no alcanzo a escuchar a todos. Como no escuche el domingo a la señora Celia, recién al ver las imágenes me di cuenta que quería hablar conmigo, no me di cuenta, ante el caos, el tumulto, no me di cuenta”, dijo el presidente en Conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

“Cómo no escucharla si es parte de mi forma de ser. Es lamentable que el esposo de la señora Celia haya fallecido y hoy le pido sinceras disculpas por no haberla escuchado”, agregó.

Como se recuerda, el último domingo Celia Capira corrió y persiguió el vehículo donde el presidente Martín Vizcarra se retiraba del Hospital Honorio Delgado en su visita a la región de Arequipa. Ayer, en horas de la tarde, falleció Adolfo Mamani Tacuri (57), esposo de Celia