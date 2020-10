El presidente de la República, Martín Vizcarra, sorprendió a propios y extraños al revelar que en Palacio de Gobierno se escuchan “ruidos extraños”, dejando entrever que habría una presunta actividad paranormal. Sin embargo, el jefe de Estado recalcó que ya se acostumbró a este tipo de situaciones.

Todo esto sucedió en una entrevista exclusiva que dio la máxima autoridad del país para el programa Punto Final conducido por la periodista Mónica Delta.

“¿Le ha gustado vivir en Palacio?", fue la pregunta de la conductora. "Uno a todo se acostumbra. Al inicio no, escuchaba que penaban, ruidos, (pero) ya me hice amigos de los fantasmas, las almitas no hacen tanto daño”, afirmó el mandatario.

Asimismo, Vizcarra confesó que trabaja todos los días y que se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche, pues indicó que no le gusta trasnochar porque no se considera una “lechuza”.

