Tras ser criticados por bromear con la violencia sexual que sufrió una niña, los youtubers Ricardo Mendoza y Norka Gaspar se disculparon por sus comentarios en su programa “Complétala”. “Este video es para pedirles disculpas. Lamentamos todo lo que ha causado, todo el revuelo, el dolor, la pena la ira”, indicó Mendoza. “Aprovechamos para hacer hincapié de que estamos completamente en contra de la violencia en cualquiera de sus modalidades”, señalaron.

No obstante, el rechazo hacia los conductores se acentuó debido a la aparición de más videos donde se mofan de personas sordomudas. En uno de ellos, por ejemplo, se burlan de un conocido que había sostenido relaciones sexuales con una mujer con discapacidad para hablar, enfatizando en que pudo no ser consensuado.

“Hacemos de conocimiento a la Fiscalía de la apología al delito de violación que hacen estos impresentables a través del YouTube. Esperemos no tarden en actuar”, dijo al respecto la exministra de la Mujer, Ana Jara.

¿Pero que hay detrás? Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el 2021, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 605 casos de violencia sexual contra personas con discapacidad. Sobre ello, el intérprete de lengua de señas peruana de TV Perú, Moisés Piscoya, reveló que durante los últimos meses, mujeres sordas han sido víctimas de violencia, pero no han podido acceder a la justicia debido a que la Fiscalíaexige intérpretes de LSP acreditados y aquí en Perú no los hay.

“Todos somos empíricos, y estamos esperando que el Minedu acelere el tiempo para aprobar el perfil del intérprete, esto es urgente. Tengo una hermana sorda que me crió y no se pueden imaginar cuan presa fácil son para estos agresores, porque no pueden denunciar en su idioma”, señaló.

