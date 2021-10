Aldo Flores, delegado de los internos de Medicina Humana en Lima, informó a OJO que desde hace tres meses más de 700 de sus compañeros no reciben el pago correspondiente por sus labores (estipendio).

“Los internos de Medicina que trabajan en los centros de salud y hospitales de Junín, Áncash, Cusco, Lima Sur, Lima Centro y Lima provincias no reciben el pago de tres meses de trabajo, esto a pesar de que ya hay resoluciones de conformidad y contratación. Tan solo en Lima son más de 700 internos”, declaró Flores.

Señaló que el Ministerio de Salud (Minsa) les informó que la responsabilidad sería de las Diris, Diresas, etc., pero que estas tampoco responden por el incumplimiento. “Yo fui a la Diris Sur, pero me dijeron que el Minsa ya tiene todos los documentos. Nadie quiere asumir la responsabilidad. Por mes recibimos 770 soles, así que a la fecha se está debiendo más de 2 mil soles. Con este mes de octubre serían cuatro meses que los internos no reciben pago”, indicó.

Reveló que en algunos casos sufren maltrato porque se exceden de las 6 horas diarias de labores y no cuentan con equipos de protección personal (EPP) para protegerse de la COVID-19 mientras realizan sus funciones. “En muchos centros de salud no respetan ese horario, se trabaja mucho más con horarios de casi 10 o 12 horas y no hay días de descanso a menos que el interno lo programe. Hemos visto estos problemas en el hospital Arzobispo Loayza, Dos de Mayo, regional del Cusco, entre otros. El Minsa debería fiscalizar y comunicarse con los directores para que cumplan con las normas. Además, hay otros internos que no reciben EPP”, contó.

Flores indicó que la Defensoría del Pueblo está al tanto de estas denuncias, por lo que esperan un pronunciamiento a favor de ellos en el corto plazo debido a que la situación se está volviendo insostenible.