Entre el 28 de noviembre, en que inició la tercera ola según el Ministerio de Salud, hasta la fecha, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades ha detectado 104,109 casos positivos de COVID-19, de los cuales 9416 de los afectados son menores de edad. De ese total, 4908 son niños de 0 a 11 años y 4508 adolescentes de 12 a 17 años. Asimismo, 15 de ellos han fallecido.

La población que presenta más contagios son los adultos de 30 a 59 años, mientras que en caso de muertes las principales víctimas siguen siendo los adultos mayores con 1087 decesos.

Al respecto, Daniel Anchante Llosa, pediatra e intensivista de UCI Pediátrica COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, señaló que la vacuna es la primera línea de defensa de la población infantil que evitará que contraigan el virus o desarrollen formas graves de la enfermedad e ingresos a una cama de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“La lucha de la COVID-19 es colectiva, no podemos ganarle a la pandemia si no sumamos a los niños y adolescentes en el proceso de vacunación, es importante que los padres lleven a inocular a sus hijos entre los 5 y 11 años. La vacuna es eficaz y segura y no causa mayores efectos adversos”, añadió.

El galeno detalló que solo han registrado el ingreso de dos menores con el virus en la última semana, pero que eran asintomáticos. No obstante recordó que son fuente de contagio. “La mayoría de niños no siempre desarrolla síntomas graves de la enfermedad. Pero sí pueden contagiar a otras personas y seguir llevando el virus entre sus pares y familias”, dijo.