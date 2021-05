Siguen apareciendo más denuncias sobre el uso de presuntas jeringas vacías en la campaña de vacunación contra la COVID-19 en algunos puntos de vacunación.

En conversación con OJO, Jorge Luis Rivas Gómez contó que teme que a su mamá de 93 años no le hayan colocado correctamente la segunda dosis de la vacuna de Pfizer.

La primera dosis le fue colocada el 16 de abril en la playa de estacionamiento Miller, en el interior del Hospital Rebagliati. Y la segunda le fue puesta el último viernes. Rivas verificó sus grabaciones y tiene la incertidumbre de saber si se le aplicó o no a su madre la dosis.

“Yo sacaba el celular cuando me doy cuenta de que de frente le estaban poniendo la vacuna y con las justas llegue a grabar. Me pareció sospechoso”, narró.

Al comparar los videos de la colocación de la primera y la segunda dosis, añadió, se observa una gran diferencia. “Le sacó la venda para verificar y no veo el huequito de la vacuna. Luego dije no voy a hacer tan paranoico. Pero el domingo comienzan a salir las denuncias. Entonces digo: acá hay algo raro. Reviso y comparo los dos videos y me doy cuenta de que no puede ser tan rápida la vacunación. En la segunda, ni siquiera jaló el embolo de la jeringa. Hay bastantes dudas razonables que me indican que no le han puesto la segunda dosis. Dudo si han vacunado a mi madre”, denunció.

Otro testimonio obtenido por OJO, que no quiso revelar su nombre por temor a represalias, narró que está haciendo llegar su caso al Ministerio de Salud (Minsa)

“Ocurrió en el vacunatorio Aljovín, en el Centro de Lima. Tengo la sospecha de que no le han puesto la dosis necesaria. La enfermera tapó la vacuna con la gasita”.

Minsa investiga

Hasta la fecha, el Minsa identificó e investiga otras tres denuncias similares de jeringas vacías en los vacunatorios de La Molina, Santa Anita y Jesús María. La investigación final estará lista para el próximo jueves. La entidad aseguró que ya identificó a los presuntos responsables.

“Este tipo de engaños no se puede permitir y podría ser hasta un acto criminal”, dijo el presidente Francisco Sagasti y garantizó sanción máxima a responsables.

