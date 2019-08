Con el fin de prevenir situaciones económicas de riesgo en el futuro, las parejas peruanas contraen matrimonio hoy en mayor cantidad bajo la figura de bienes separados.

De enero a julio del presente año, se inscribieron un total de 4802 regímenes por separación de patrimonios y sustitución de régimen patrimonial, un 4.10% más que las 4613 inscripciones alcanzadas en similar periodo de 2018, señaló ayer Renato Ruiz, especialista en Personas Naturales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

“Que opte por algún régimen no es que no quiera a mi pareja o que no confíe en ella, sino que tu pareja puede tener actividad económica riesgosa y, para no comprometer los bienes de la familia, a veces es mejor tener las cuentas separadas”, argumentó Ruiz.

Se entiende por actividad riesgosa -precisó Ruiz- cuando la pareja está conformada por emprendedores y su negocio dará un rendimiento posterior, o cuando se trata de funcionarios públicos sometidos a denuncias.

El régimen de separación de patrimonios, que entra en vigencia desde su inscripción ante la Sunarp, evita que las deudas de su futuro cónyuge lo afecten, ya que estas son pagadas con los propios bienes del deudor, según establece el artículo 328 del Código Civil. Tener las cuentas separadas también resulta una solución frente al aumento de los divorcios, cuya estadística alcanza 3506 inscripciones entre enero y mayo de este año.

PASOS.

¿Cómo te casas por bienes separados?

El especialista de la Sunarp explicó que este trámite se realiza antes del matrimonio civil. Las parejas acuden ante una notaría, donde acuerdan sustituir el régimen de sociedad de gananciales (automático) por separación de bienes.

Si ya te casaste y quieres ingresar a la modalidad de separación de patrimonios, se procede con la liquidación de bienes. Luego, se optará por la figura de la sustitución de régimen patrimonial, finalizó el representante de la Sunarp.