Un hombre de 58 años de edad se sorprendió pues en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) figuraba como muerto.

Se trata de José Guzmán, quien aseguró que el pasado 26 de enero pasado, desconocidos presentaron su supuesta acta de defunción.

El hombre se percató que aparecía como muerto cuando acudió a Migraciones para poder obtener un pasaporte.

Según la supuesta acta de defunción, José Guzmán había fallecido de un paro cardiaco.

“Supuestamente (he muerto) por un paro cardiaco, en mi casa. ¡Me encuentro vivo! Preocupado porque tengo una enfermedad crónica y no me puedo atender. Tengo propiedades, cuentas bancarias”, se interrogó el hombre en RPP Noticias.

