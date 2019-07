"Me ha dado calambre en el ojo": Milagros Leiva critica look de Yesenia Ponce por Fiestas Patrias | VIDEO

La periodista Milagros Leiva no dudó en criticar el look de la congresista Yesenia Ponce, quien asistió al hemociclo del Congreso de la República con un vestido de seda.

"¡Se equivocó! ¿Qué es esto? No, a mí me ha dado calambre en el ojo. ¿Cómo se va poner este vestido para 28? No se pase. ¿Dónde ha pensado que iba?, ¿A un cóctel?. No le favorece en nada", dijo Milagros Leiva frente a cámaras.

Yesenia Ponce llegó apurada al hemiciclo del Congreso de la República y no pasó desapercibida por el vestido que decidió usar para estas Fiestas Patrias.

La parlamentaria apostó por un vestido tricolor de seda y líneas, con pliegos en la parte inferior; mientras que en la parte posterior era dividida con un cintillo.

Claramente, los periodistas apostados en el Congreso de la República decidieron captar el look de Yesenia Ponce y ella no dudó en saludar a las cámaras, como se aprecia en el video logrado por Diario Ojo.