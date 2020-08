Tras la última conferencia de prensa del presidente de la República, Martín Vizcarra, la periodista Milagros Leiva, arremetió contra él. Para empezar dijo que sus discursos son monólogos y lamentó que no haya reconocido que fracasó en la lucha contra el coronavirus o Covid-19.

Además, según Milagros Leiva, el jefe de Estado, tendría la capacidad para mentir en sus discursos.

“No ha admitido ningún error, que ha fracasado. Nos dice que falta mesesitos, pero a mí me parece perverso, es populista, demagogo. Señor presidente pero lo que más me impacta de todos sus monólogos es la tranquilidad con la que miente, me asombra y cada día que pasa me sorprende su capacidad para mentir”, dijo en su programa de televisión.

Milagros Leiva también lamentó que el presidente Martín Vizcarra no de la cifra oficial de muertos.

“Hasta hoy, el presidente sigue hablando de una cifra que es mentira. El dice que el Perú que está con más de 20 mil muertos, pero qué es el excedente, ¿son fantasmas?, ¿No existen? Han muerto más de 60 mil personas. ¿No le importan esos peruanos que han muerto? Debería quedarse callado por respeto”, agregó.

