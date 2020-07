El médico Armando Massé, conductor del programa Médicos en Acción en Exitosa TV que se infectó de la COVID-19. Contó que en un inicio se hizo tres pruebas rápidas que salieron negativas, pero el insistente malestar lo llevó a realizarse una cuarta prueba, que fue la vencida.

“Me siento bien, no me agito, no camino. Ayer estuve un poco ‘bajoneado’ con un poco de escalofríos, pensé que era un resfrío común. El viernes pasado tuve muchos escalofríos, eso me preocupó. A pesar de que me hago religiosamente tres semanas mi prueba rápida”, sostuvo a radio Exitosa.

“Me dijeron que me iban a entregar el lunes, y no me la entregaron hasta hoy. Recién hoy en la mañana me dicen que tengo coronavirus, la prueba positiva. He procedido aislar, tendré que postergar mis viajes al norte”.

Poco después de confirmar su resultado, el Dr. Armando Massé detalló que seguirá brindando atención médica gratuita y que quiere seguir aportando con un pequeño grano de arena a la población que sufre por esta pandemia.

VIDEO RECOMENDADO

Patty Wong presenta a Ariadna, su bella hija de 15 años

Patty Wong presenta a Ariadna, su bella hija de 15 años